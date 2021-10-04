04.10.2021
11:15
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Якутия

Фотофакт: Якутские архитекторы в Москве — серебряное и черное

Аутфит якутских архитекторов на XXIX Международном фестивале «Зодчество 2021». Только черное и только серебро!

Отметим, в фестивальном конкурсе «Регионы России» Якутия получила Золотой знак в номинации «Развитие и продвижение национальной идентичности региона». Это большой успех!

Фото: instagram.com/arhitecture_yakutia/
Источник: instagram.com/arhitecture_yakutia/
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