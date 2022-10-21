21.10.2022
21:15
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Красота & Здоровье

Фотофакт: Якутская модель дефилирует в монгольском костюме на конкурсе красоты

Якутская модель Елена Егорова, представляющая Монголию, на престижном международном конкурсе красоты «Miss Grand International» в национальном монгольском костюме, очень похожем на якутский, сообщает тгк Новости Якутии. Фото паблика конкурса «Miss Grand International»

Якутскую модель обвиняют в аморальном поведении?
Фото: паблика конкурса «Miss Grand International»
Источник: тгк Новости Якутии

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