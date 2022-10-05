05.10.2022
10:57
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Общество

Фотофакт: Якутская бизнес-леди в окружении политиков

Очаровательный якутский производитель иван-чая Нюргуяна ЗАМОРЩИКОВА выступила в Совете Федерации.

Источник: соцсети.

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