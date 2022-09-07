07.09.2022
10:27
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Якутск

Фотофакт: Якутск закрывает сезон фонтанов

На площади Орджоникидзе готовят к зиме городской фонтан.

Фото: Yakutsk News
Источник: Yakutsk News

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