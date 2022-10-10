10.10.2022
17:02
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Спорт

Фотофакт: Якутск встретил пятикратного чемпиона России

🥇🥇🥇🥇🥇 Пятикратного чемпиона России Василия Егорова встретили в аэропорту Якутска✊🏽✊🏽✊🏽

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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