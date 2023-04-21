21.04.2023
11:58
602
Якутск
Фотофакт: Якутск встал в утренние пятничные пробки
Пятничные пробки на Свердлова-Жорницкого.
Сегодня мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан. По этому поводу на улице Пирогова образовались традиционные автомобильные пробки. «40 минут стою с утра», — говорит водитель.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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