Фотофакт: Якутск встал в утренние пятничные пробки

Пятничные пробки на Свердлова-Жорницкого. Сегодня мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан. По этому поводу на улице Пирогова образовались традиционные автомобильные пробки. «40 минут стою с утра», — говорит водитель.

Фото: соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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