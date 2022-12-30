30.12.2022
19:05
550
Праздники
Фотофакт: Якутск в предновогодних очередях и пробках
Предновогодний Якутск уже который день погрузился предпраздничной суете — в магазинах ужас, на дорогах ад. Вот такие очереди за гаджетами сегодня, сообщает тгк Бабка-обсуждалка Якутия
Фото: тгк Бабка-обсуждалка Якутия
Источник: тгк Бабка-обсуждалка Якутия
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