Фотофакт: Якутск в предновогодних очередях и пробках

Предновогодний Якутск уже который день погрузился предпраздничной суете — в магазинах ужас, на дорогах ад. Вот такие очереди за гаджетами сегодня, сообщает тгк Бабка-обсуждалка Якутия

Фото: тгк Бабка-обсуждалка Якутия Источник: тгк Бабка-обсуждалка Якутия

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