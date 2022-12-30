30.12.2022
19:05
550

Праздники

Фотофакт: Якутск в предновогодних очередях и пробках

Предновогодний Якутск уже который день погрузился предпраздничной суете — в магазинах ужас, на дорогах ад. Вот такие очереди за гаджетами сегодня, сообщает тгк Бабка-обсуждалка Якутия

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - photo_5294218513344480586_y-513x739.jpg

Фото: тгк Бабка-обсуждалка Якутия
Источник: тгк Бабка-обсуждалка Якутия

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх