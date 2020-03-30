30.03.2020
15:37
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Коронавирус
Фоторепортаж: Якутск превращается в город-призрак
В Якутске уже несколько дней действует Нерабочая неделя: не работают торговые центры, закрыто большинство магазинов, а жителям Якутска рекомендовано оставаться дома.
Рекомендация оставаться дома постепенно дает свои плоды: с каждым днем центральные улицы Якутска становятся все более пустынными и безжизненными. Там, где еще несколько дней назад бурлила жизнь, теперь — пустота. Этот покой нарушают только редкие машины и пешеходы, да и оповещение через громкоговоритель «оставаться дома».
Как коронавирус изменил жизнь центра Якутска? Смотрите в нашем фоторепортаже.
29 марта 2020 года
воскресенье, вечер
30 марта 2020 года
понедельник, день
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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