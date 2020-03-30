Фоторепортаж: Якутск превращается в город-призрак

В Якутске уже несколько дней действует Нерабочая неделя: не работают торговые центры, закрыто большинство магазинов, а жителям Якутска рекомендовано оставаться дома.

Рекомендация оставаться дома постепенно дает свои плоды: с каждым днем центральные улицы Якутска становятся все более пустынными и безжизненными. Там, где еще несколько дней назад бурлила жизнь, теперь — пустота. Этот покой нарушают только редкие машины и пешеходы, да и оповещение через громкоговоритель «оставаться дома».

Как коронавирус изменил жизнь центра Якутска? Смотрите в нашем фоторепортаже.

29 марта 2020 года

воскресенье, вечер

улица Петровского

улица Петровского

проспект Ленина

проспект Ленина

проспект Ленина

улица Октябрьская

улица Октябрьская

улица Октябрьская

улица Орджоникидзе

улица Октябрьская

улица Октябрьская

30 марта 2020 года

понедельник, день

улица Октябрьская

улица Пояркова

улица Октябрьская

улица Орджоникидзе

улица Кирова

улица Аммосова

улица Орджоникидзе

улица Орджоникидзе

улица Орджоникидзе

улица Орджоникидзе

улица Курашова

улица Орджоникидзе

площадь Орджоникидзе

улица Петра Алексеева

улица Дзержинского

проспект Ленина

проспект Ленина

проспект Ленина

проспект Ленина

проспект Ленина

проспект Ленина

проспект Ленина

проспект Ленина

проспект Ленина

улица Ярославского

улица Ярославского

улица Ярославского

улица Ярославского

улица Ярославского

улица Ярославского

улица Кирова

проспект Ленина

проспект Ленина

проспект Ленина

улица Орджоникидзе