26.03.2021
14:32
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Политика

Фотофакт: Якутск голосует (дополняется)

В Якутске идут досрочные выборы мэра. В течение всех дней голосования мы будем выкладывать сюда фотографии горожан из избирательных участков.

Фото: Соцсети
Источник: https://www.instagram.com/p/CM3O15rDEJy/ https://www.instagram.com/p/CM3ioeKJa8p/ https://www.instagram.com/p/CM3MjilsTWp/?igshid=1gtxbzsxwnv2y https://www.instagram.com/p/CM3MgHQM0Wr/
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