Фотофакт: Взорвался казан

В одном из сельских домов взорвался казан.

Меры безопасности

Не многие знают, но афганский казан может взорваться, если не соблюдать элементарные правила безопасности.

Что нужно знать:

— Перед началом приготовления нужно проверить клапана, у них должен быть ход вверх и вниз

— Авариный клапан должен подниматься при нажатии на него с внутренней стороны крышки

— Огонь не должен быть сильным при приготовлении, после того как пар начал выходить из-под клапанов афганского казана, огонь нужно убавить на минимум. Если вы готовить на углях, тогда часть углей нужно убрать в сторону чтобы не было прямого жара.

— При приготовлении время от времени проверяйте клапана, из них должен выходить пар при поднятии их вилкой.

— После приготовления снимите афганский казан с плиты, и дате пару выти через клапана, это можно сделать вилками поддев один из них.

— Афганский казан нужно наполнять чуть больше чем на 2/3, иначе лишняя жидкость будет выходить через клапана в наружу, и вы можете нарушить весь процесс приготовления в нем.

Будьте предельно осторожны!