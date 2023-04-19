Происшествия
Фотофакт: Взорвался казан
В одном из сельских домов взорвался казан.
Меры безопасности
Не многие знают, но афганский казан может взорваться, если не соблюдать элементарные правила безопасности.
Что нужно знать:
— Перед началом приготовления нужно проверить клапана, у них должен быть ход вверх и вниз
— Авариный клапан должен подниматься при нажатии на него с внутренней стороны крышки
— Огонь не должен быть сильным при приготовлении, после того как пар начал выходить из-под клапанов афганского казана, огонь нужно убавить на минимум. Если вы готовить на углях, тогда часть углей нужно убрать в сторону чтобы не было прямого жара.
— При приготовлении время от времени проверяйте клапана, из них должен выходить пар при поднятии их вилкой.
— После приготовления снимите афганский казан с плиты, и дате пару выти через клапана, это можно сделать вилками поддев один из них.
— Афганский казан нужно наполнять чуть больше чем на 2/3, иначе лишняя жидкость будет выходить через клапана в наружу, и вы можете нарушить весь процесс приготовления в нем.
Будьте предельно осторожны!
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