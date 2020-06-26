26.06.2020
15:13
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Юмор

Фотофакт: Вызывающая реклама в Якутске

Якутяне бурно обсуждают в соцсетях маркетинговый ход.

«Дала соседу, дам и тебе!» гласит реклама с девушкой в декольте.

Неудивительно, что баннер местного ломбарда, висящий на улице Петра Алексеева, стал темой нового дня в якутском ватсапе.

Источник: SAKHALIFE.RU.
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