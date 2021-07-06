Фотофакт: Возле Орто-Дойду автоледи сбила насмерть трех лошадей

6 июля в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району

поступило телефонное сообщение, о том что на трассе РАД Умнас около зоопарка «Орто-Дойду» девушка совершила наезд на животных.

В ходе проверки установлено, что около 01 часов 30

минут ночи на 49-м километре РАД «Умнас» женщина-водитель 1989 г.р., управляя автомобилем «Тойота Витц», совершила наезд на трех лошадей. Животные погибли.

В результате ДТП женщина не пострадала, в момент аварии была пристегнута ремнем безопасности. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения автомобилистка отказалась.

По факту ДТП проводится проверка, которая установит все обстоятельства и причины происшествия.



