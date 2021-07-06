06.07.2021
20:15
391
Происшествия
Фотофакт: Возле Орто-Дойду автоледи сбила насмерть трех лошадей
6 июля в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району
поступило телефонное сообщение, о том что на трассе РАД Умнас около зоопарка «Орто-Дойду» девушка совершила наезд на животных.
В ходе проверки установлено, что около 01 часов 30
минут ночи на 49-м километре РАД «Умнас» женщина-водитель 1989 г.р., управляя автомобилем «Тойота Витц», совершила наезд на трех лошадей. Животные погибли.
В результате ДТП женщина не пострадала, в момент аварии была пристегнута ремнем безопасности. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения автомобилистка отказалась.
По факту ДТП проводится проверка, которая установит все обстоятельства и причины происшествия.
Фото: пресс-службы.
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.07.2021
0
06.07.2021
104
06.07.2021
241
06.07.2021
357
06.07.2021
311
06.07.2021
276
06.07.2021
266
06.07.2021
367
06.07.2021
518
06.07.2021
196
06.07.2021
298
06.07.2021
1599
06.07.2021
215
06.07.2021
235
06.07.2021
847
06.07.2021
932
06.07.2021
2220
06.07.2021
613
06.07.2021
377
06.07.2021
360
06.07.2021
459
06.07.2021
717
06.07.2021
387
06.07.2021
489
06.07.2021
350
06.07.2021
1310
06.07.2021
252
06.07.2021
322
06.07.2021
267
06.07.2021
356
06.07.2021
249
06.07.2021
266
06.07.2021
266
06.07.2021
2051
06.07.2021
637
06.07.2021
1854
06.07.2021
1566
05.07.2021
657
05.07.2021
1098
05.07.2021
829
05.07.2021
472
05.07.2021
541
05.07.2021
429
05.07.2021
3606
05.07.2021
528
05.07.2021
760
05.07.2021
407
05.07.2021
439
05.07.2021
542
ТОП НОВОСТИ
02.07.2021
7576
02.07.2021
6490
02.07.2021
5237
04.07.2021
3865
05.07.2021
3624
01.07.2021
3424
01.07.2021
3404
03.07.2021
2819
02.07.2021
2716
04.07.2021
2652