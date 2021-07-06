06.07.2021
20:15
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Происшествия

Фотофакт: Возле Орто-Дойду автоледи сбила насмерть трех лошадей

6 июля в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району
поступило телефонное сообщение, о том что на трассе РАД Умнас около зоопарка «Орто-Дойду» девушка совершила наезд на животных.
В ходе проверки установлено, что около 01 часов 30
минут ночи на 49-м километре  РАД  «Умнас»  женщина-водитель 1989 г.р., управляя  автомобилем  «Тойота Витц»,  совершила наезд на трех лошадей. Животные погибли.

В результате ДТП женщина  не пострадала, в момент аварии была пристегнута ремнем безопасности. От прохождения медицинского  освидетельствования на состояние опьянения автомобилистка отказалась.
По факту ДТП проводится проверка, которая установит все обстоятельства и причины происшествия.


Фото: пресс-службы.
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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