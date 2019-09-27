Фотофакт: возле ДП-1 произошло ДТП

Госавтоинспекция Якутска обеспокоено участившимися случаями наездов на пеших участников дорожного движения. Практически каждый день в сводках ДТП фигурируют аварии с пострадавшими пешеходами.

Так, за уходящую неделю произошло 7 ДТП с пострадавшими из них 5 наездов на пешеходов, в том числе и наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

Так в понедельник, 23 сентября в 10 часов ночи, при проведении медицинской сверки, был выявлен факт обращения в медучреждение, гражданки 1974 года рождения, с травмами полученными в результате наезда.

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Установлено, что 23 сентября около 9 часов вечера водитель 1981 года, управляя автомашиной «Тойота Карина», двигаясь по улице Рыдзинского в сторону ул. Петра Алексеева на нерегулируемом перекрестке улиц Рыдзинского и Петра Алексеева при повороте на право в сторону улицы Семена Данилова, совершил наезд на 45-летнюю женщину пешехода, которая переходила через перекресток по улице Петра Алексеева.

Еще один наезд произошел на следующий день, 24 сентября в 10:55 в ДЧ ГИБДД поступило сообщение о том, что в травматологический пункт обратилась гражданка 1973 г.р. с травмами, полученными в результате ДТП.

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Установлено, что 24 сентября около 09 часов утра на ул. Кирова возле дома №19, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством при выезде с прилегающей территории дома № 19 по ул. Кирова не уступил дорогу пешеходу, которая двигалась справа налево по ходу движения ТС, совершил на нее наезд, после чего в нарушении ПДД покинул место ДТП, участником которого он является.

В результате ДТП пешеход получила ушиб мягких тканей крестца и ягодичной области слева, назначено амбулаторное лечение.

В ходе розыскных мероприятий, через пару часов, был установлен, водитель 1957 г.р., который управлял ТС «ГАЗ-3102». Из объяснения водителя следует, что когда он выезжал с поликлиники, на выезде пропускал автомашины и когда он тронулся заметил женщину, которая идет с левой стороны, он резко нажал на тормоза и после этого женщина накричала на него и он уехал.

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Так же не обошлось без столкновения, 26 сентября около 07 часов утра на 15 км. Покровского тракта столкнулись 2 автомашины.

Установлено, что около 07 часов утра, 54-летний водитель управляя автомашиной «Тойота Рактис», при выезде с проселочной дороги на Покровский тракт с левым поворотом в сторону Хангаласского района не предоставил преимущество а/м «Тойота Премио», под управлением 31-летнего водителя, в результате чего совершил с ней столкновение причинив поломки.

В результате ДТП травмы получил 54-летний водитель автомашины «Тойота Рактис» и 2 пассажира с автомашины «Тойота Премио», 49-летняя, которая в момент ДТП находилась на заднем левом пассажирском сиденье пристегнутым ремнем безопасности. Девушка 23-лет которая в момент ДТП находилась на заднем правом пассажирском сиденье, не пристегнутым ремнем безопасности.

Предварительной причиной автоаварии явилось нарушение водителем «Тойота Рактис» который при выезде со второстепенной дороги не пропустил ТС, который едет по главной дороге. Проведенное освидетельствование на месте аварии на состояние опьянения показало допустимую норму 0,08 мг/л у водителя «Рактиса».

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И только за вчерашний день произошло 3 наезда на пеших участников дорожного движения. Так 26 сентября около 09 часов утра водитель 1980 г.р., управляя автомашиной «Тойота Лэнд Крузер Прадо», двигаясь задним ходом на парковочной стоянке дома №11 ул.Кирова, совершила наезд на пешехода 1972 г.р. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи, осмотрела и увезла пешехода в Травматологический пункт с телесными повреждениями.

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Еще один наезд произошел через час около 10 часов утра, водитель 1987 года, управляя автомашиной «ГАЗ-2834ХА», так же двигаясь задним ходом на пешеходном тротуаре, возле дома №61 ул.Дзержинского, совершила наезд на пешехода гражданку 1972 года, которая двигалась по пешеходному тротуару.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела и увезла пешехода в медучреждение с травмами головы, назначено амбулаторное лечение.

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И последний наезд произошел около 6 часов, на парковочной стоянке возле дома №107 ул. Чернышевского. Предварительно установлено, что водитель 1993 года, управляя автомашиной «Тойота Королла», двигаясь на парковочной стоянке ул. Чернышевского возле дома №107, совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2007 г.р.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела и увезла несовершеннолетнего с ушибами и ссадинами ноги в детское медучреждение, назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время по всем фактам ДТП проводится проверка.

В связи с приближением осени, а значит темных ночей, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешим участникам дорожного движения переходить дорогу только в установленных местах – на пешеходных переходах, предварительно убедившись, что автомашины уступают вам дорогу! И использовать на одежде световозвращающие элементы, что позволит водителям транспортных средств заблаговременно увидеть пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Госавтоинспекция предупреждает водителей о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима и дистанции. Особенно следует быть внимательными, вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, детских общеобразовательных учреждений, а также во дворах домов.