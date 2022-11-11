11.11.2022
19:02
52
Без рубрики
Фотофакт: Вот оно рыбацкое счастье!
Такая рыбалка на курье Эрбэс в Намском улусе! На фото рыбак гордо позирует со своим уловом. Вот так выглядит рыбацкое счастье! тгк @sakhahunter
Фото: тгк @sakhahunter
Источник: тгк @sakhahunter
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