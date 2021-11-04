04.11.2021
19:30
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Экология

Фотофакт: волки стали нападать ради спортивного интереса

Житель Оймяконского улуса Семен Баишев @baishevsemen1962 сообщил о новых привычках волков: «Нападение волков только в одну ночь, было 4 травежа успел сфотографировать только 2 останка. И полностью не съедают, просто оставили. Ради спортивного интереса». 

Фото: https://www.instagram.com/baishevsemen1962/
Источник: https://www.instagram.com/baishevsemen1962/
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