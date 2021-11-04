Фотофакт: волки стали нападать ради спортивного интереса

Житель Оймяконского улуса Семен Баишев @baishevsemen1962 сообщил о новых привычках волков: «Нападение волков только в одну ночь, было 4 травежа успел сфотографировать только 2 останка. И полностью не съедают, просто оставили. Ради спортивного интереса».

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