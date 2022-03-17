17.03.2022
17:16
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Спорт
Фотофакт: Волейболистки Якутии
Участницы чемпионата Республики Саха (Якутия) по vолейболу — I лига🏆🏐
Соревнования проходят в с. Намцы и являются отборочными к финалу VIII Спортивных игр Якутии✅
Фото: Телеграм-канал Минспорт Якутии
Источник: Телеграм-канал Минспорт Якутии
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