12.10.2022
12:52
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Якутия

Фотофакт. Водопады в Хангаласском улусе замерзли… Зима близко

Фото: ТГК Хангаласские
Источник: ТГК Хангаласские

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