Фотофакт: водитель в Якутске не пропустил «скорую»

В субботу вечером на улице П.Алексеева в районе Областной больницы произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Водитель легкового автомобиля Toyota Vitz, предположительно, не пропустил «скорую». В результате специализированный автомобиль оказался на встречной полосе.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх