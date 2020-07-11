11.07.2020
19:37
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Происшествия
Фотофакт: водитель в Якутске не пропустил «скорую»
В субботу вечером на улице П.Алексеева в районе Областной больницы произошло ДТП с участием кареты скорой помощи.
Водитель легкового автомобиля Toyota Vitz, предположительно, не пропустил «скорую». В результате специализированный автомобиль оказался на встречной полосе.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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