29.03.2021
14:12
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Происшествия
Фотофакт: Водитель скорой проучил нарушителя
Сегодня на улице Курашова возле озера Щорса произошло небольшое дорожное происшествие.
Водитель микроавтобуса, вопреки правилам, пытался выехать со второстепенной дороги налево, но уткнулся в ограждение и создал помеху другим участникам движения.
Карета скорой помощи, оказавшись в «засаде» из-за нарушителя, начала протяжно гудеть, как бы призывая того к ответу.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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