Фотофакт: Водитель скорой проучил нарушителя

Сегодня на улице Курашова возле озера Щорса произошло небольшое дорожное происшествие. Водитель микроавтобуса, вопреки правилам, пытался выехать со второстепенной дороги налево, но уткнулся в ограждение и создал помеху другим участникам движения. Карета скорой помощи, оказавшись в «засаде» из-за нарушителя, начала протяжно гудеть, как бы призывая того к ответу.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: SAKHALIFE.RU

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