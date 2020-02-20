Фотофакт: Владимир Солодов и младенцы

Премьер Якутии Владимир СОЛОДОВ 20 февраля вылетел в Верхневилюйский улус для проведения итогового отчёта правительства перед населением.

Владимир Солодов летел на одном рейсе вместе с новорожденными малышами и мамочками, которые после выписки из перинатального центра вернулись в родной Верхневилюйский улус. Новорожденных жителей Верхневилюйского улуса на трапе с букетами цветов встречали глава улуса Владимир ПОСКАЧИН и близкие родственники.

Напомним, что в рамках отчёта правительства по итогам деятельности за 2019 год премьер посетит социальные объекты улуса: центральную районную больницу, учреждения образования, круглогодичный детский лагерь.

Сегодня же он проведёт итоговый отчёт перед жителями Верхневилюйского улуса с онлайн-трансляцией по наслегам.