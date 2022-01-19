19.01.2022
20:00
349
Путешествия & Отдых
Фотофакт: Владимир Федоров подарил оймяконским всадникам… автомобиль
Как сообщает якутский Whatsapp, Владимир Федоров подарил оймяконским коневодам-путешественникам автомобиль. Правда, почему оймяконским всадникам щедрый меценат презентовал сие средство передвижения, ведь вроде они отправились в конный поход? Как шутят якутяне, зачем им теперь якутские лошадки, если они до Москвы могут на подаренной машине доехать))).
Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp
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