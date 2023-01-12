12.01.2023
09:17
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Общество

Фотофакт: Витамины С круглый год🍋🤩

Урожай лимонов собрала жительница посёлка Усть-Мая Вера Юдина.

Фото: Усть-Майский вестник
Источник: Усть-Майский вестник

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