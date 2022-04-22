Фотофакт: Виктор Федоров с депутатами и активом молодежи Строительного округа

21 апреля Виктор Федоров совместно с главой управы строительного округа, а также депутатами Якутской городской Думы принял участие в заседании круглого стола, приуроченного ко дню местного самоуправления с активом молодежи округа.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх