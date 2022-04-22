22.04.2022
15:06
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Общество

Фотофакт: Виктор Федоров с депутатами и активом молодежи Строительного округа

21 апреля Виктор Федоров совместно с главой управы строительного округа, а также депутатами Якутской городской Думы принял участие в заседании круглого стола, приуроченного ко дню местного самоуправления с активом молодежи округа.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.
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