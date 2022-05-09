09.05.2022
12:57
485
Происшествия
Фотофакт: Видеохостинг Rutube рухнул 9 мая
Что с ним случилось, пока неизвестно. Надеемся, что работоспособность удастся восстановить. Напомним, что ранее он был рекомендован как отечественное импортозамещение видеохостинга YouTube
Фото: SakhaLife.Ru
Источник: SakhaLife.Ru
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