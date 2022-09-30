30.09.2022
20:08
67
Якутия
Фотофакт: вербуют на акцию протеста — обещают оплату через криптокошельки
В студгородке вербуют студенток на организацию незаконного митинга. Фото тгк Новости Якутии
Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии
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