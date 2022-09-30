30.09.2022
20:08
67

Якутия

Фотофакт: вербуют на акцию протеста — обещают оплату через криптокошельки

В студгородке вербуют студенток на организацию незаконного митинга. Фото тгк Новости Якутии

Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх