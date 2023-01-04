Фотофакт: Вдовы погибших солдат просят Путина провести большую мобилизацию предварительно закрыв границы, чтобы мужчины не сбежали 🙅♀️🙋🏻♀️🧏🏼♀️💁🏼♀️

Телеграм-канал Солдатские вдовы России пишет:

СОЛДАТСКИЕ ВДОВЫ РОССИИ — ЗА МОБИЛИЗАЦИЮ!

Мы — солдатские вдовы России. Мы те, кто не прятал за своими юбками своих мужей. Мы те, кто на все готов ради нашей великой Победы.

Сегодня против России объединилось все мировое зло, весь западный мир ополчился против нас. Или мы — или они, здесь не найти иного выбора.

И мы просим нашего Президента Владимира Владимировича Путина разрешить Армии России провести масштабную мобилизацию, которая будет соответствовать той ситуации, которая сложилась на наших границах. В России десятки миллионов мужчин призывного возраста — нам есть, на кого опереться и с кем встречать врага. Но что смогут наши мужчины, сидя у себя дома, без умелого командования, снабжения и обмундирования? Мобилизация — это то, что даст им возможность спастись.

Сейчас не время малодушничать, сейчас не время торговаться — когда Иосиф Виссарионович Сталин издавал Приказ № 227«О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций», который мы помним как приказ «Ни шагу назад», то он не думал о каких-то там рейтингах и недовольстве «инакомыслящих» — он мыслил категориями Победы.

Мы просим нашего Президента, нашего Верховного Главнокомандующего запретить выезд мужчин призывного возраста за пределы России. И мы имеем на это полное моральное право: наши мужья погибли, защищая и этих мужчин, но кто будет защищать нас, если они побегут?

Солдатские вдовы России — за большую мобилизацию! Россия — за мобилизацию! Это наша просьба, наше решение, наше требование. И мы верим, что власти нас услышат!

#Только_Победа