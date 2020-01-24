24.01.2020
09:37
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Желток

Фотофакт. Валерий Меладзе в Якутске!

       Сегодня наконец-то состоится долгожданное шоу конкурса «Мисс Республика Саха (Якутия)» в ЦСП  «Триумф».

      За уникальную корону и звание самой красивой девушки борются более 20 девушек со всех районов Якутии. Все они жили на протяжении недели в гостинице, где у них был очень насыщенный график — фотосессии, экскурсии, мастер-классы и многое другое. Интересные моменты были показаны в эфире телеканала НВК «Саха» в Дневниках конкурса.

      Организаторы обещают супершоу, которого никогда не было в нашем городе. Также в рамках мероприятия состоится сольный концерт звезды российской эстрады Валерия МЕЛАДЗЕ, который и прибыл в Якутск сегодня ранним утром!

Источник: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ - СУЛУСХАН.
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