Фотофакт. Валерий Меладзе в Якутске!

Сегодня наконец-то состоится долгожданное шоу конкурса «Мисс Республика Саха (Якутия)» в ЦСП «Триумф».

За уникальную корону и звание самой красивой девушки борются более 20 девушек со всех районов Якутии. Все они жили на протяжении недели в гостинице, где у них был очень насыщенный график — фотосессии, экскурсии, мастер-классы и многое другое. Интересные моменты были показаны в эфире телеканала НВК «Саха» в Дневниках конкурса.

Организаторы обещают супершоу, которого никогда не было в нашем городе. Также в рамках мероприятия состоится сольный концерт звезды российской эстрады Валерия МЕЛАДЗЕ, который и прибыл в Якутск сегодня ранним утром!