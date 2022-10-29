29.10.2022
17:40
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Праздники

Фотофакт: в Жиганске отметили праздник первого снега — Синилгэн

❄️ Испокон веков в начале зимы эвенки отмечают праздник первого снега — Синилгэн.

🏹 Этот праздник основывается на традициях охотничьего обряда «Сиҥкэлэвун», главная цель которого заключалась в «добывании охотничьей удачи».

«Новости Жиганска»

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