Фотофакт: в Жиганске отметили праздник первого снега — Синилгэн

🏹 Этот праздник основывается на традициях охотничьего обряда «Сиҥкэлэвун», главная цель которого заключалась в «добывании охотничьей удачи».

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