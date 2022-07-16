16.07.2022
15:53
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Погода

Фотофакт: в Якутске жара!

В 15:00 16 июля термометр показал +35!, сообщает Николай Барамыгин в своем тгк NikBara

Фото: тгк NikBara
Источник: тгк NikBara

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