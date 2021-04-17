Фотофакт: В Якутске замело почти все дорожные знаки

Небывалый снегопад в Якутске, продолжавшийся сегодня несколько часов, замел почти все дорожные знаки на улицах. Водителям приходится ездить практически по памяти. Напомним, сегодня утром и днем шел мокрый снег, температура воздуха составляет +3+5°. Завтра, к счастью, погода прогнозируется без осадков.

Фото: SAKHALIFE.RU. Источник: SAKHALIFE.RU.

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