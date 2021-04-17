17.04.2021
18:18
85

Погода

Фотофакт: В Якутске замело почти все дорожные знаки

Небывалый снегопад в Якутске, продолжавшийся сегодня несколько часов, замел почти все дорожные знаки на улицах.

Водителям приходится ездить практически по памяти.

Напомним, сегодня утром и днем шел мокрый снег, температура воздуха составляет +3+5°.

Завтра, к счастью, погода прогнозируется без осадков.

Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх