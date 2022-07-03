Фотофакт: В Якутске задымила свалка

В ночь на воскресенье в Якутске задымила свалка. Белой ночью хорошо видно как южный ветер сносит едкий дым в сторону Мархи и Намского тракта.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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