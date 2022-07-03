03.07.2022
03:04
62

Якутск

Фотофакт: В Якутске задымила свалка

В ночь на воскресенье в Якутске задымила свалка. Белой ночью хорошо видно как южный ветер сносит едкий дым в сторону Мархи и Намского тракта.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх