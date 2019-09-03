Фотофакт: В Якутске за уикенд произошло пять серьезных ДТП

Несмотря на то, что мотосезон завершается, на дорогах столицы республики продолжаются автоаварии с участием водителей двухколесных транспортных средств.

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Так, 30 августа в 19:16 в ДЧ ГИБДД поступило сообщение о том, что возле дома №8/2 по ул.Чернышевского произошло ДТП с участием мото-транспорта. Предварительно установлено, что 41-летний водитель, управляя автомашиной «Сузуки Эскудо», следуя по ул. Чернышевского в сторону ул. Ярославского, возле дома № 8/2 ул.Чернышевского, в нарушении ПДД дорожной разметки 1.3 при повороте налево, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу мото-транспортному средству пользующемуся преимуществом, следовавшего со стороны ул.Ярославского в сторону ул.Кулаковского в результате совершил столкновения с мотоциклом «ЯМАХА» под управлением 31-летнего водителя, который от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

В настоящее время по данному факту ДТП материалы переданы в следственные органы.

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31 августа около 09 часов утра, 24-летний водитель, управляя ТС «Форд Фокус», двигаясь со стороны улицы Строителей в сторону улицы Кальвица по улице Халтурина, возле дома №22 ул. Кальвица, совершил наезд на 21-летнего пешехода, который шел по обочине попутно по ходу движения ТС. Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и доставила пешехода в травмпункт с ушибом правого предплечья, назначено амбулаторное лечение.

Причина автоаварии была установлена на месте, водитель имел признаки опьянения. Проведенное медосвидетельствование выявило у водителя факт употребления алкогольных напитков, результат анализа составил 0,62 мг/л. В отношении водителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление ТС в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция призывает всех автомобилистов помнить об ответственности, которую они берут на себя, садясь за руль в нетрезвом состоянии. Риск возникновения ДТП становится крайне высоким, и случайной жертвой нетрезвого водителя может оказаться каждый.

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31 августа около 16 часов 31 минут 39-летний водитель, управляя ТС «Тойота Виста», двигаясь по ул. Советская, в сторону ул. О.Кошевого мкр. Марха, возле дома №6/1 ул. Советская, при повороте налево, не уступил дорогу встречному ТС «Тойота Аллион», в результате столкновения пострадала 45-летняя пассажирка ТС «Тойота Виста», которая в момент столкновения находилась на заднем правом пассажирском сидении не пристегнутая ремнем безопасности, так же водитель ТС «Тойота Аллион».

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела и доставила в медучреждение 45-летнюю пассажирку с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана волосистой части головы, назначено амбулаторное лечения и водителя ТС «Тойота Аллион», с диагнозом: «ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана волосистой части головы», назначено амбулаторное лечения.

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31 августа около 21 часов вечера 59-летний водитель, управляя ТС «Тойота Корона Премио», двигаясь по ул. Ойунского в сторону ул. Дежнева, возле дома №41 ул. Ойунского, при повороте налево не уступил дорогу встречному мото-транспортному средству «СУЗУКИ GSR 600», в результате чего во избежание столкновение водитель мото-транспортного средства «СУЗУКИ GSR 600», опрокинул мотоцикл, тем самым получил телесные повреждения. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи, осмотрела и доставила в Травматологический пункт, мотоциклиста с ушибом правого бедра, назначено амбулаторное лечение.

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01 августа в 09:55 возле дома №2 по ул. Молодежная п. Табага 21-летний водитель, управляя ТС «Тойота Королла Спасио» следуя со стороны Покровского тракта в направлении п. Табага, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием ТС. В результате ДТП водитель получил травмы: сочетанная травма, закрытые переломы ребер слева без смещения, ушиб правого легкого, компрессионный перелом тела Th5, Th7, травма ШОП, госпитализирован в хирургическое отделение РБ№2.

В ходе проверки выяснилось, что водитель не имеет водительского удостоверения, ТС не зарегистрировано в установленном порядке и управлял ТС невписанным в страховой полис ОСАГО. В отношении водителя составлены административные протокола по ч.1 ст.12.7 КоАП за езду без прав, по ч.1 ст.12.1 КоАП за езду на ТС не зарегистрированном в установленном порядке и ч.1 ст.12.37 КоАП РФ за управление ТС невписанным в страховой полис ОСАГО.

В завершении Госавтоинспекция напоминает всем участникам Дорожного движения, что с сегодняшнего дня начался учебный сезон, водителям следует быть предельно внимательными на дороге и внутри дворовой территории, учитывать, что заметить маленького пешехода бывает трудно. Особенно, если он выходит из-за стоящего автомобиля или другого препятствия. Заблаговременно снижайте скорость в районе пешеходных переходов.

Уважаемые родители! Напоминайте детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения! Прежде всего, разъясняйте, где, когда и как можно переходить дорогу, объясните, почему опасно выбегать на проезжую часть, особенно из-за припаркованных автомобилей, больших деревьев, снежных сугробов. В тёмное время суток одевайте световозвращающие элементы, помня о том, что пешеходы в это время незаметны для водителя

Кроме того, водителям и родителям необходимо соблюдать требования Правил дорожного движения, предписывающих перевозить детей в детских удерживающих устройствах. Категорически запрещается перевозить детей на руках, так как даже при резком торможении ребенок принимает всю тяжесть удара на себя.