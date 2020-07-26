26.07.2020
18:07
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Общество

Фотофакт: в Якутске вырос редкий цветок

Редкий вид Лилии вырос в центре Якутска:

Источник: SAKHALIFE.RU
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