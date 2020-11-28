28.11.2020
19:23
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Происшествия
Фотофакт: В Якутске вандалы повредили памятник Дворнику
Сегодня в редакцию SakhaLife поступили фотографии с поврежденным памятником Дворнику, установленным возле кинотеатра «Центральный», напротив мэрии Якутска. Для чего понадобилось ломать памятник, который к тому-же принимает участие во Всероссийском конкурсе, непонятно. В комментариях написан один из вариантов произошедшего. Коммунальные службы города сами повредили памятник себе, при расчистке снега…
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