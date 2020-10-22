Фотофакт: В Якутске установили памятник, вызвавший много споров в соцсетях

На этапе эскиза памятник вызвал много споров в соцсетях.

Скульптурную композицию, посвященную легендарному герою Великой Отечественной Войны, выдающемуся представителю эвенкийского народа Ивану Кульбертинову установили на территории Парка Победы в Якутске по автостраде 50 лет Октября.

Напомним, что победителем творческого конкурса на лучший эскизный проект, скульптурной композиции, посвященный снайперу Ивану Кульбертинову была признана работа авторского коллектива: члена Союза художников России, отличника культуры РС (Я), скульптора Николая Чоччасова и члена союза архитекторов России и РС (Я), архитектора Марины Рожиной.

— Очень радует, что в создании памятниками приняли участие сын Ивана Николаевича, Иван Иванович и представители АМНС и Олекминского улуса. Иван Иванович участвовал с самого начала до конца, даже немножко поварил, — отметил скульптор Николай Чоччасов.

На фото сын Ивана Кульбертинова – Иван Иванович со сварочным аппаратом.



