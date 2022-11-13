13.11.2022
12:40
194
Якутск
Фотофакт: в Якутске табун лошадей пасется у мусорных баков
В Якутске местные жители сообщают о табуне лошадей, которые пасутся у мусорных баков на улице Ярославского. Ранее лошади были замечены во время ночевки на месте бывшей Центральной бани.
Просьба ко всем горожанам, сообщать об агрессивных, крупных собаках, а также стаях животных, которых вы заметите, на телефон ЕДДС 444-564 и чат-бот в whatsapp муниципального центра управления 8-914-261-06-98 — направляйте фото, видео, адрес или район
Напоминаем, что о бесхозных лошадях и коровах можно сообщить по телефону 8(964) 424-44-15
Работает, так называемая, «штрафстоянка для лошадей», владельцам за бесконтрольный выгул животных грозят большие штрафы.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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+7 (999) 174-67-82
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