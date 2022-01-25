25.01.2022
17:48
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Якутск

Фотофакт: В Якутске ставят капканы на собак?

Страница «Белый Бим» разместила фото в инстаграме, с сообщением, что такая табличка установлена в микрорайоне Птицефабрик в Якутске…

В комментариях пишут, что там часто гуляют дети, подростки и любители прогулок.

Подписчики волнуются, что скоро такие капканы появятся в парке…

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм страница "Белый Бим"
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