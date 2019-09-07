07.09.2019
15:27
44
Культура & Образование
Фотофакт: В Якутске снимают «Безумного Макса»?
Конечно, это шутка. Актер Анатолий Кириллин, известный ролью в фильме «Надо мною солнце не садится», выложил фотографию со съемок нового якутского фильма.
По локации мы можем предположить, что кадр сделан на съемках «Охоты на Севере», нового саха-казахского фильма, работа над которым прямо сейчас ведется на Синских столбах.
Источник: https://www.instagram.com/p/B2EHg2lovSY/
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