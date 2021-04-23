Фотофакт: В Якутске сильная метель

Как и предупреждали синоптики, во второй половине дня в Якутске мокрый снег, ветер юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха +1+3°. Ночью так же будет идти снег, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с, температура воздуха ночью -6-8°, днем +1+3°.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: SAKHALIFE.RU

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