23.04.2021
17:47
183
Погода
Фотофакт: В Якутске сильная метель
Как и предупреждали синоптики, во второй половине дня в Якутске мокрый снег, ветер юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха +1+3°.
Ночью так же будет идти снег, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с, температура воздуха ночью -6-8°, днем +1+3°.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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