09.01.2022
13:12
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Якутск

Фотофакт: В Якутске счастливые отловленные собаки сидят, ждут обед

Мэр Якутска Евгений Григорьев вчера посетил пункт передержки собак в Якутске. Как видно на фото, собачки размещены в просторных вольерах: там светло, сухо и тепло. Гораздо лучше, чем на лютом морозе. Теперь им нужна, разве что, еда…

Фото: https://www.instagram.com/grigorev_yakutsk/
Источник: https://www.instagram.com/grigorev_yakutsk/
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