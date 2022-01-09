09.01.2022
13:12
1293
Якутск
Фотофакт: В Якутске счастливые отловленные собаки сидят, ждут обед
Мэр Якутска Евгений Григорьев вчера посетил пункт передержки собак в Якутске. Как видно на фото, собачки размещены в просторных вольерах: там светло, сухо и тепло. Гораздо лучше, чем на лютом морозе. Теперь им нужна, разве что, еда…
Фото: https://www.instagram.com/grigorev_yakutsk/
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