Фотофакт: В Якутске счастливые отловленные собаки сидят, ждут обед

Мэр Якутска Евгений Григорьев вчера посетил пункт передержки собак в Якутске. Как видно на фото, собачки размещены в просторных вольерах: там светло, сухо и тепло. Гораздо лучше, чем на лютом морозе. Теперь им нужна, разве что, еда… View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

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