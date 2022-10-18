Фотофакт: В Якутске резко взметнули цены на паромы

Сегодня, 18 октября на переправе Якутск – Нижний Бестях резко взметнули тарифы на паромную переправу.

До вчерашнего дня проезд на автомобиле марки УАЗ составлял 1 000 рублей. С сегодняшнего дня тариф составляет 2 450 руб.

Фото чека опубликовал в вастап-группе журналистов Прокопий БУБЯКИН, глава села Эмиссы Амгинского улуса, в прошлом главный редактор газеты «Саха сирэ».

— Якутск мне обошелся сегодня в 2,5 раза дороже. Обычно паромщики повышают цена по вилке 1 000 – 2 500 – 6 000 руб., но когда прет лед по-настоящему. Сегодня же обстановка на реке обычная, безо льда и прочей шуги, — сообщил Прокопий Бубякин.

Конечно же, повышение тарифов на паромную переправу чувствуют, в первую очередь, жители Заречья, которые по многим делам приезжают в столицу. Мост через Лену в обозримом будущем не светит. Тарифы на паромную переправу регулируются минтрансом республики, контролируются антимонопольным ведомством. Как видим, у потребителей возникают вопросы, почему тарифы повышены до изменения обстановки на реке.