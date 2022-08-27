27.08.2022
16:30
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Погода

Фотофакт: в Якутске расцвели подснежники — к долгой и теплой осени!

Сегодня утром на поляне в городском парке были сфотографированы подснежники или, если правильно называть этот любимый в Якутии цветок — прострел. А по-якутски этот цветок называется ньургуьун. Это самый первый весенний цветок  в Якутии, расцветающий после долгой зимы, поэтому он нежно любим народом саха. Ньургуьун поэтически воспет во многих якутских стихах и песнях.

По народным приметам, если подснежник расцветает второй раз — это к долгой и теплой осени

Фото: Sakhalife
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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