Фотофакт: в Якутске расцвели подснежники — к долгой и теплой осени!

Сегодня утром на поляне в городском парке были сфотографированы подснежники или, если правильно называть этот любимый в Якутии цветок — прострел. А по-якутски этот цветок называется ньургуьун. Это самый первый весенний цветок в Якутии, расцветающий после долгой зимы, поэтому он нежно любим народом саха. Ньургуьун поэтически воспет во многих якутских стихах и песнях.

По народным приметам, если подснежник расцветает второй раз — это к долгой и теплой осени