Фотофакт: В Якутске проявили неуважение к герою СВО

Хотели как лучше…

Многие российские города стали средствами наружной рекламы рассказывать о защитниках страны, сражающихся в рамках СВО в Украине. Появились такие баннеры и в Якутске.

Но… С досадной ошибкой. Фото прислал SakhaLife возмущенный читатель.

Баннер, посвященный гвардии ефрейтору Геннадию ЗУБКО размещен в центре Якутска, по ул. Петра Алексеева. Фото отважного воина, его имя, патриотичные символы. Однако в названии награды допущена ошибка. Орден Мужества пишется без кавычек. Слово, заключенное в кавычки, приобретет другой оттенок. Кавычки уместны, когда подразумевается ирония. Или это малоупотребимое слово, совсем новое или, наоборот, устаревшее. Или это непривычное, необычное для читателя слово.

В данном случае, в названии награды — орден Мужества, слово употребляется в самом прямом смысле, без всякой иронии. Слово это распространенное и привычное в обществе.

Таким образом, допущенное написание – неуважение как к солдату, защитнику Отечества, так и к государственной награде России. Возможно, такие же ошибки допущены и на других баннерах. Необходимо исправить ошибку и извиниться перед воином. А заказчикам – проверять исполнителей.