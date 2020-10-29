29.10.2020
17:57
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Происшествия

Фотофакт: В Якутске произошло возгорание автомобиля

Возгорание автомобиля произошло в столице республики на улице Кальвица сегодня, 29 октября, передает телеканал «Якутия 24».

«К месту оперативно были направлены силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы успешно ликвидировали возгорание», — сообщили телеканалу в пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии.

Отмечается, что пострадавших нет. В тушении пожара задействовали две единицы техники и десять человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Фото: Якутия24
Источник: https://yk24.ru/index/proisshestviya/vozgoranie-avtomobila-proizoshlo-v-yakutske
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