26.10.2022
22:12
368
Происшествия
Фотофакт: в Якутске пожар на ул. Петра Алексеева
В Якутске горит пожар в доме на ул. Петра Алексеева, 21/5. Говорят, что это общежитие. На фотографии очевидца запечатлено, как пожарный поднимается по приставной лестнице на балкон 3-го этажа. Фото и видео тгк Дьиикэй
Фото: тгк Дьиикэй
Источник: тгк Дьиикэй
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