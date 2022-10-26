Фотофакт: в Якутске пожар на ул. Петра Алексеева

В Якутске горит пожар в доме на ул. Петра Алексеева, 21/5. Говорят, что это общежитие. На фотографии очевидца запечатлено, как пожарный поднимается по приставной лестнице на балкон 3-го этажа. Фото и видео тгк Дьиикэй

Фото: тгк Дьиикэй Источник: тгк Дьиикэй

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