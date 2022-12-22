Фотофакт: В Якутске появилась скульптура энергетика

Сегодня в России отмечается День энергетика. В честь праздника состоялось открытие скульптурной композиции «Электромонтер на опоре». Она была изготовлена в ремонтно-механическом цехе «Водоканала».

Фото: ЯСИА Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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