22.12.2022
16:28
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Якутск

Фотофакт: В Якутске перекрыта улица

Перекрыт участок улицы Красноярова от проспекта Ленина до улицы Чернышевского. Начались работы по прокладке канализации.

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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