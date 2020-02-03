03.02.2020
21:25
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Красота & Здоровье
Фотофакт: В Якутске открылось отделение для больных коронавирусной инфекцией?
Минздрав республики заверяет, что в Якутии нет больных коронавирусной инфекцией, и призывает не нагнетать панику.
Однако сегодня, 3 февраля 2020 года читатели SakhaLife сфотографировали эти надписи на третьем этаже Инфекционной больницы в Якутске.
Фото: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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