Фотофакт: В Якутске открылось отделение для больных коронавирусной инфекцией?

Минздрав республики заверяет, что в Якутии нет больных коронавирусной инфекцией, и призывает не нагнетать панику. Однако сегодня, 3 февраля 2020 года читатели SakhaLife сфотографировали эти надписи на третьем этаже Инфекционной больницы в Якутске.

Фото: Сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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