31.03.2023
20:35
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Погода

Фотофакт: В Якутске опять валит снег…

В Якутске густой снегопад. Завтра коммунальщиков опять вывозить снег…

Фото: Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife

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