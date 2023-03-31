31.03.2023
20:35
216
Погода
Фотофакт: В Якутске опять валит снег…
В Якутске густой снегопад. Завтра коммунальщиков опять вывозить снег…
Фото: Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife
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