13.07.2020
17:02
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Якутск

Фотофакт: В Якутске не работают светофоры

Оживленный перекресток улиц Лермонтова и Кирова не регулируется светофорами, создавая горожанам существенные неудобства.

Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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